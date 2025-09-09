Chocó a gran velocidad y se incrustó en un poste. Pasó en Centenario

Un joven de 20 años, que conducía alcoholizado, puso en riesgo su vida y la de terceros al chocar a alta velocidad contra dos postes.

Como resultado, tuvo que ser trasladado hacia el hospital regional Castro Rendón para su atención de emergencia.

El incidente vial ocurrió cuando el joven, que conducía un Chevrolet Prisma Joy, ingresó desde la ruta 7 por la primera rotonda hacia el casco viejo de la ciudad de Centenario.

El auto primero impactó su lateral derecho contra un poste de alumbrado público, despistó y se incrustó en otro poste. El auto quedó prácticamente partido a la mitad.

Además del conductor, en el auto viajaban dos personas de 21 y 18 años que también tenían traumatismos varios.