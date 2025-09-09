12 jóvenes se sumaron al plan de empleabilidad promovido por el gremio Supeh

Este es un plan de empleabilidad promovido por cuarta vez consecutiva entre el gremio Supeh, junto a YPF S.A. y el Ministerio de Capital Humano. Está orientado a jóvenes técnicos que se recibieron en la comarca petrolera.

En una primera instancia se realizó una entrevista grupal y de allí se seleccionó a 12 participantes que tendrán la posibilidad de acceder a un plan de formación teórico durante tres meses y luego el mismo período de prácticas en el Complejo Indutrial Plaza Huincul, de YPF.

La idea es que en este entrenamiento laboral exista una posibilidad que se los tenga en cuenta en el caso que surja una vacante en la empresa. Sin embargo, la idea es que cuentan con una experiencia en la industria y que puedan presentarse en otras empresas privadas.

El comienzo será en octubre.