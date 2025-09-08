Plaza Huincul: Realizan tareas de nomenclatura de calles en Altos del Sur

Plaza Huincul, a través de la dirección de Planificación, Logística y Mantenimiento, informó que en el día de la fecha se llevarán adelante trabajos de nomenclatura de calles en barrio Altos del Sur.

Las tareas alcanzarán la totalidad de la avenida Benito Pérez, una de las principales arterias del sector. La colocación y señalización de la cartelería forma parte del plan de ordenamiento urbano que lleva adelante el municipio, con el objetivo de mejorar la identificación de las calles y facilitar la circulación.

Desde el área municipal solicitaron a los vecinos y vecinas circular con precaución por la zona mencionada, ya que durante la jornada habrá personal y equipos trabajando sobre la vía pública.