Niños y niñas de escuelas públicas recibirán lentes para mejorar su aprendizaje

Como parte del programa de Salud Escolar, 43 niños y niñas de escuelas públicas de Senillosa recibirán lentes recetados, en una acción destinada a detectar y atender de manera temprana problemas de visión que puedan afectar el aprendizaje.

La entrega se realizó este lunes en la Escuela N° 268, con la presencia del ministro de Salud, Martín Regueiro, y la ministra de Educación, Soledad Martínez. La iniciativa abarca a estudiantes de sala de cinco años a tercer grado, quienes tras la evaluación oftalmológica pudieron elegir los marcos de sus lentes, que recibirán en aproximadamente diez días.

“Evaluamos a toda la población escolar en salud bucal, nutrición, calendario de vacunación y visión. Los niños que necesitaban lentes recibieron la receta y ahora están eligiendo sus marcos para mejorar su capacidad visual”, explicó Regueiro. El ministro precisó que entre el 8 y el 10% de los niños de 5 a 8 años presentan disminución de agudeza visual, motivo por el cual se decidió la inversión en este programa, que se extenderá durante todo el año y busca igualar oportunidades educativas.

La evaluación también incluyó a alumnos de las escuelas N° 91, 267 y ECEN. La estrategia se implementará en otras localidades de la provincia, como Las Ovejas, siguiendo un plan de regionalización que permitirá llevar un oftalmólogo a cada escuela.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que la iniciativa no solo contribuye al aprendizaje, sino que también refuerza la justicia social, al garantizar que todos los niños tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse plenamente.