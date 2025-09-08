El hospital zonal llevó su capacitación en RCP y Primeros Auxilios al Congreso estudiantil del CPEM 6

El equipo de RCP y Primeros Auxilios del hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul participó del 1° Congreso destinado a estudiantes de 1° a 5° año del CPEM N° 6, con el objetivo de acercar a los jóvenes herramientas prácticas para actuar en situaciones de emergencia.

La propuesta permitió que los y las adolescentes eligieran a qué charlas inscribirse, generando así un espacio dinámico de aprendizaje, donde cada uno pudo involucrarse en función de sus intereses.

Durante la jornada se brindaron conocimientos básicos sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), control de hemorragias, maniobras de desobstrucción de vía aérea y otros primeros auxilios esenciales, fundamentales para responder de manera inmediata hasta la llegada de personal especializado.