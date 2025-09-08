El ballet folklórico municipal de Cutral Co celebró diez años de vida

Este domingo, en el Centro Cultural José Hector Rioseco se celebró el 10º aniversario del Ballet Folklórico Municipal. Hubo un amplio recorrido de su trayectoria.

El cuerpo de danzas fue creado el 1 de septiembre de 2015 y en la actualidad está dirigido por Gabriela Marín y Emmanuel Hernández.

El festejo por el aniversario, la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, dijo que “cada integrante viene de su escuela, de distintos ballets, y al unirse logran conformar este exitoso ballet que nos llena de orgullo”.

Luego, Iván Álvarez que dirigió hasta hace poco también habló y destacó el respaldo de los gobiernos de José y Ramón Rioseco y expresó su orgullo por el rol del ballet como representante cultural de la ciudad.

Para el cierre se hizo un cuadro que unió con bailarines actuales y exintegrantes. Estuvieron además, funcionarios del Ejecutivo

