Comienza una nueva edición del dispositivo “Herramientas contra la Violencia de Género” en Huincul

Plaza Huincul, a través de la Dirección de Violencia de Género y la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, anunció el inicio de una nueva edición del dispositivo “Herramientas contra la Violencia de Género”, destinado a acompañar a mujeres que atraviesan situaciones de violencia o que desean empezar a salir de ese círculo.

El programa brinda un espacio seguro y confidencial donde las participantes pueden acceder a apoyo, escucha, acompañamiento y herramientas para reconstruir su vida desde la seguridad, el cuidado y la autonomía.

El dispositivo se desarrollará en el SUM ubicado en Avenida Castagnous 184, a partir del martes 16 de septiembre, en el horario de 14 a 16 horas.

Para quienes deseen obtener más información o inscribirse, se encuentra disponible el número de contacto 2995 354797, vía llamada o WhatsApp.