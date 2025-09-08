ATEN celebró su asamblea de memoria y balance 2024 en Chos Malal

Con una participación histórica de más de 600 asambleístas de toda la provincia, ATEN llevó a cabo este sábado 6 de septiembre su Asamblea de Memoria y Balance 2024, aprobando por amplísima mayoría la política de conducción del gremio.

La asamblea, que contó con la presencia de delegados y delegadas de Cutral Co, Plaza Huincul y otras localidades, se desarrolló en un marco de debate y participación activa, consolidando la unidad y la democracia sindical dentro del gremio.

Entre las decisiones adoptadas y declaraciones aprobadas por la Asamblea se destacan:

Exigir la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente .

. Solicitar la restitución del FONID y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo .

y el cumplimiento de la . Demandar la convocatoria a la Mesa de Negociación provincial durante el último trimestre del año.

durante el último trimestre del año. Garantizar y ampliar la participación de los afiliados en la toma de decisiones , fortaleciendo la democracia interna.

, fortaleciendo la democracia interna. Rechazar cualquier forma de violencia o acciones sectoriales que afecten la unidad del gremio.

que afecten la unidad del gremio. Solicitar juicio y castigo a los asesinos del compañero Isauro Arancibia y la aparición con vida de Luciana Muñoz .

y la . Rechazar cualquier intromisión violenta de otros poderes del Estado en las escuelas.

Desde ATEN Cutral Co y Plaza Huincul destacaron la importancia de la asamblea como un espacio de construcción colectiva y fortalecimiento de la educación pública, reafirmando el compromiso del gremio con la defensa de los derechos de docentes y estudiantes.