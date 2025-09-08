Accidente en Cutral Co: un vehículo volcó tras chocar con otro estacionado

Este lunes, alrededor de las 14:30 horas, Bomberos Voluntarios de Cutral Co asistieron a un accidente ocurrido en la intersección de las calles Alem y Chubut.

Un automóvil Nissan March, que circulaba por calle Alem en sentido norte-sur, impactó contra un Toyota Etios que se encontraba estacionado. A raíz del choque, el Nissan March volcó. El conductor, un adulto mayor, fue trasladado por la ambulancia hacia un centro de salud para su atención.

Trabajó en el lugar una dotación de Bomberos con cuatro integrantes, quienes colaboraron en la asistencia, control del vehículo volcado y seguridad del sector. El Toyota Etios quedó con daños visibles en su rueda trasera izquierda.