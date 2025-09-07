Se lleva adelante el concurso de guiso criollo “Sabor que Une” en Plaza Huincul

Este domingo comenzó el concurso de guiso criollo “Sabor que Une”, que se desarrolla en la ex estación de ferrocarriles de Plaza Huincul desde las 10:00 y se extenderá hasta las 18:00.

La actividad, organizada por la Juventud de la Municipalidad de Plaza Huincul, busca fusionar la tradición gastronómica con la cocina local y está abierta a toda la comunidad. Los participantes deben preparar al menos 30 porciones de su guiso, que serán evaluadas por un jurado compuesto por chefs profesionales.

Además de la degustación de los guisos, el evento incluye juegos infantiles, shows en vivo y premios para los participantes, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar en familia.