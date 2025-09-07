San Patricio del Chañar fue sede del Preselectivo rumbo al Tremn Tahuen 2025

San Patricio del Chañar volvió a ser protagonista en la región al recibir por segunda vez consecutiva el preselectivo de artistas que participarán en la Fiesta Nacional Tremn Tahuen 2025, que se realizará del 14 al 16 de noviembre en Cutral Co.

En esta edición, once artistas compitieron por un lugar en el escenario principal, duplicando la cantidad de inscriptos respecto al año pasado. Los seleccionados fueron: Catherine López y Rodrigo Javier, solistas; Claudio Hermosilla, recitador; La Acústika Folk y Folklore de Norte a Sur, como bandas. Además, el grupo “Para no olvidar” participará en la globa del evento.

El Intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, acompañado por autoridades locales y de Cutral Co, destacó la calidad de los artistas y la importancia de la transmisión en vivo por Cadena 3: “Estamos muy contentos con el nivel de artistas. Participar en el Tremn Tahuen nos une, y que el evento sea transmitido en vivo pone en valor a la provincia de Neuquén en un escenario tan importante. Agradezco al Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, por esta oportunidad”.

El preselectivo reafirma la participación de San Patricio del Chañar en eventos culturales de relevancia regional y fortalece el vínculo con la Fiesta Nacional Tremn Tahuen, consolidando un espacio para los artistas locales y regionales.