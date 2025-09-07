Ricardo Mollo recordó a Luciana Muñoz en el recital de Divididos en Neuquén

Durante el recital de Divididos que se realizó ayer en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén, el cantante Ricardo Mollo realizó un emotivo gesto al llevar consigo la imagen de Luciana Muñoz, joven desaparecida en la provincia hace 14 meses.

El gesto se produjo en medio de la presentación de la reconocida banda de rock. Luciana Muñoz desapareció en julio de 2024 y desde entonces su familia y la comunidad local mantienen la búsqueda activa.

La acción de Mollo fue destacada por organizaciones sociales y seguidores de la banda, quienes resaltaron la importancia de visibilizar los casos de desapariciones y mantener viva la memoria de las víctimas.