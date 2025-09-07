Pronóstico del domingo: máxima de 19°, y eclipse lunar en la comarca petrolera

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de septiembre en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co. La jornada estará marcada por un cielo mayormente cubierto, acompañado de temperaturas moderadas y un incremento en la intensidad del viento hacia la noche.

De acuerdo al parte meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 19 °C durante el día, mientras que la mínima descenderá a los 5 °C en horas de la noche.

En cuanto al viento, se prevé una diferencia notoria entre la primera y segunda parte de la jornada. Durante el día, la intensidad será de 4 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h. Sin embargo, hacia la noche se espera un incremento que llevará el registro a 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Más allá de las condiciones meteorológicas, el cielo estará acompañado de un fenómeno astronómico especial. Este domingo se producirá un eclipse lunar total, coincidiendo con la fase de Luna Llena en el signo de Piscis.