Organizaciones sociales se movilizaron contra el fracking en Mari Menuco

Integrantes de la campaña “Salvemos al Mari Menuco” junto a diversas organizaciones sociales llevaron a cabo el sábado 6 de septiembre una movilización en defensa de la principal fuente de agua potable de la zona Confluencia de Neuquén. La protesta se dirigió al yacimiento La Angostura Sur II, donde se realizan actividades de fracking.

La caravana contó con autos y camionetas y tuvo varios puntos de concentración: en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, en la Municipalidad del oeste de Neuquén capital y en la tercera rotonda de la Ruta Provincial 7 en Centenario. El punto de encuentro final fue en el acceso al istmo que divide los espejos de agua de Mari Menuco y Los Barreales, desde donde los vehículos se dirigieron por el camino de ripio hasta el inicio de los yacimientos.

Los manifestantes alertaron sobre los riesgos que representan las perforaciones cercanas al lago para el suministro de agua potable y exigieron al gobierno provincial la derogación del Decreto 0276/24, que autoriza las actividades de fracking en la zona.