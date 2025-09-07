Estos son los ganadores del mejor guiso en Plaza Huincul

En el marco de la actividad organizada por la Juventud de la Municipalidad de Plaza Huincul, se conocieron los ganadores del concurso del Mejor Guiso, que reunió a vecinos y vecinas en una jornada de encuentro, música y juegos para toda la familia.

El jurado, integrado por chefs profesionales, degustó las preparaciones de cada participante y definió el podio:

  • 1º lugar: José Ali Mónica Jara
  • 2º lugar: Braian Velázquez
  • 3º lugar: Juan Alberto Baidanof
  • Mención especial: Matías Mendoza

Además de la competencia, el evento incluyó shows en vivo, actividades recreativas para los más chicos y un espacio de convivencia que destacó la fusión entre tradición gastronómica y la cocina local.