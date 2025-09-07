Derrota de Alianza frente a Pacifico por el Torneo Oficial

El conjunto de Cutral Co no pudo en su visita a Pacífico en Neuquén, cayó derrotado por 3 a 1 con un hombre menos. Además, Rodolfo Romero tuvo que ser reemplazado a los 3 minutos del primer tiempo.

El partido comenzó con Pacífico como dominador del juego, a los tres minutos un gran tiro libre de Díaz se metía en el arco de Romero que voló y se golpeó la cabeza con el poste. Por eso tuvo que ser reemplazado y en su lugar entró Emanuel Peralta.

Alianza perdió al pelota en el medio campo y Pacífico la aprovecho para anotar el primer tanto del partido. El conjunto de Cutral Co mejoró en el transcurso de los minutos pero sin generar peligro, en el mejor momento de la visita, el Decano amplio la ventaja en el marcador.

En la segunda mitad, Alianza continuó controlando la pelota y logró el descuento con gol de Braian González. Se quedó con un jugador menos por la expulsión de Matías González pero no se notó en el juego. Sobre el final, un error de Agustín Ríos le cedió el tercer gol a Pacífico para el 3 a 1 final.

Alianza juega su próximo partido frente a Patagonia como local, el día todavía no se sabe por que juega el seleccionado neuquino por la Copa País.