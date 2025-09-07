Comenzó una nueva etapa de la repavimentación en el barrio Central, en Plaza Huincul

Este sábado se dio inicio a una nueva etapa de la obra de repavimentación en el barrio Central, que comprende la calle Pedro Rotter, una de las arterias principales del sector. Las tareas se realizan en el tramo comprendido entre Azucena Maizani y Alfonsina Storni, con el objetivo de mejorar la circulación y la infraestructura vial de la zona.

Durante la jornada, el intendente Claudio Larraza recorrió el tramo en obras y destacó la importancia de estas mejoras para la comunidad. “Estamos avanzando con obras que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos, asegurando calles más seguras y transitables”, señaló el mandatario.

En paralelo, el intendente visitó el minigimnasio del Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”, donde se llevan adelante trabajos de colocación de nuevos pisos cerámicos, buscando brindar mayor confort y seguridad a los usuarios del espacio.