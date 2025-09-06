Tragedia en la ruta 237: murió una mujer de 76 años tras un vuelco

La mujer iba en una camioneta VW Amarock que volcó en la ruta nacional a la altura del kilómetro 1440 por razones que son motivo de pericias.

la familia se dirigía desde Neuquén hacia Bariloche, la primera hipótesis es que el conductor mordió la banquina, perdió el control y chocó contra el guardarraíl. Como consecuencia, el vehículo salió despedido unos 30 metros por un barranco y terminó a un costado de la ruta.

En el vehículo iban cinco personas, la mujer que falleció y otra más que terminaron con lesiones graves, mientras que los otros tres ocupantes tuvieron lesiones de menor consideración.

Las dos heridas fueron trasladadas hasta el hospital de Piedra del Àguila y se les dio asistencia pero no se pudo evitar el fallecimiento de la mujer.