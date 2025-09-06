Este domingo hay concurso de guiso criollo “Sabor que Une” en Plaza Huincul

Juventud de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que el concurso de guiso criollo “Sabor que Une” se realizará finalmente el domingo 7 de septiembre a partir de las 10 h en la ex estación de ferrocarriles.

El certamen, que busca fusionar cocina y tradición, sigue abierto para inscripciones. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años o quienes cuenten con un adulto acompañante.

Los participantes deberán preparar al menos 30 porciones de su guiso, que serán evaluadas por un jurado compuesto por chefs profesionales.

Además habrá juegos infantiles, premios a los participantes, show en vivo y, por supuesto, la degustación de los guisos. Una linda actividad para hacer en familia.