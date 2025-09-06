Más de 150 personas se formaron para trabajar con niños y niñas en el deporte comunitario

Durante cuatro meses, personas que trabajan enseñando y coordinando grupos de niños y niñas en el deporte comunitario adquirieron herramientas para abordar la violencia, el acoso, la competencia, la exigencia que se vive diariamente en la sociedad y también en el deporte.

Hubo clases con contenido legal, también deportivo, de liderazgo, un trabajo integral que culminó ayer con la entrega de 150 certificados en el Centro Cultural José Rioseco.

En el acto, el intendente Ramón Rioseco, destacó “la función que ustedes (los formadores) cumplen es sumamente importante porque los chicos asisten de manera voluntaria. Nosotros trabajamos de forma integral en el deporte, la educación y la cultura. Hemos mejorado las canchas, los gimnasios, y seguiremos trabajando por los chicos”.

El acto contó con la presencia del intendente de la ciudad, Ramón Rioseco; el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín; la jueza de paz, Claudia Vega, y autoridades del ejecutivo municipal.