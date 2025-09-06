Huincul: Todos convocados a hablar de suicidio porque “hablar a tiempo salva vidas”

Desde la secretaría de Institucionales se convoca a la comunidad en general a un encuentro en el museo Carmen Funes para hablar sobre suicidio y las formas de prevenirlo.

Será el miércoles 10 de septiembre a las 9.30 en el auditorio del museo Carmen Funes. Tras los últimos casos en la localidad se comenzó a trabajar más continuamente en crear espacios de contención grupales y terapéuticos para las personas que enfrentan el desafío de ganarle al suicidio.

Pero no solo ellos sino la sociedad en generar debe abordar esta situación por lo que se convoca a la comunidad en general para acompañar, reflexionar y generar espacios de escucha también en los hogares y los trabajos.

Se conmemora así Día Mundial para la prevención del suicidio.