Hubo protesta en la EPET 10 por una situación de acoso de parte de un profesor

La protesta se extendió por toda la jornada, inició por la mañana y luego también en el turno vespertino.

Según se informó desde los estudiantes, cuatro alumnas se vieron violentadas en el baño del SUM de la institución cuando un profesor de educación física las observaba mientras se cambiaban.

Al advertir la situación, las adolescentes presentaron sus quejas ante el cuerpo directivo y pidieron una investigación.

La protesta fue para que se tuviera en cuenta el reclamo y que el profesor no tuviera más contacto con las afectadas y también que sea investigado por las acciones denunciadas.