Acusan a cinco personas de atacar brutalmente a un hombre de 72 años para robarle en Loncopue

La policía secuestró un vehículo Palio tres puertas y demoró a cinco personas acusadas de golpear brutalmente a un hombre mayor, que era criancero puesto rural ubicado en Paso Batea, camino a Chenque Pehuén, a unos 18 kilómetros de Loncopue.

Al hombre lo ataron de pies y manos y lo golpearon para robarle sus herramientas. Los golpes en la cabeza le provocaron fracturas en la cara. El caso generó indignación en la comunidad porque la vida de campo se caracteriza por ser tranquila aunque muy esforzada.

Que delincuentes hayan atacado a un hombre anciano, provocándole heridas para robarle sus herramientas de trabajo en la indefensión del campo, es un hecho que conmociona a toda la zona.

Hubo allanamientos en Loncopue y también en Las Lajas. El caso lo investiga la fiscalía de Zapala con la ejecución de la comisaría 26.