Se viene el Duatlón Sauzal Bonito

La organización informó que los interesados aún pueden inscribirse hasta el jueves 11 de septiembre

La dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció que el Duatlón Sauzal Bonito se realizará el próximo domingo 14 de septiembre a las 13:00 horas. Las acreditaciones para los participantes comenzarán a partir de las 11:00 horas en el Polideportivo de Sauzal Bonito.

Debido al reciente cambio de fecha, la organización informó que los interesados aún pueden inscribirse hasta el jueves 11 de septiembre a las 12:00 horas, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/mrGtEvTaaGNnj3m48.

Desde la Dirección de Deportes invitan a la comunidad a sumarse y participar de esta propuesta deportiva que busca promover la actividad física y la integración social entre vecinos y vecinas de Plaza Huincul y la región.