Se viene el Duatlón Sauzal Bonito

La dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció que el Duatlón Sauzal Bonito se realizará el próximo domingo 14 de septiembre a las 13:00 horas. Las acreditaciones para los participantes comenzarán a partir de las 11:00 horas en el Polideportivo de Sauzal Bonito.

Debido al reciente cambio de fecha, la organización informó que los interesados aún pueden inscribirse hasta el jueves 11 de septiembre a las 12:00 horas, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/mrGtEvTaaGNnj3m48.

Desde la Dirección de Deportes invitan a la comunidad a sumarse y participar de esta propuesta deportiva que busca promover la actividad física y la integración social entre vecinos y vecinas de Plaza Huincul y la región.