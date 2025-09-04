Se lanzó el “Re-creo en Neuquén 2025” en Plaza Huincul

El miércoles 3 de septiembre se realizó en la ciudad de Plaza Huincul el lanzamiento oficial de “Re-creo en Neuquén 2025”, un programa inclusivo y participativo destinado a adolescentes de nivel secundario.

La propuesta, de alcance provincial, contempla diferentes instancias de participación que se desarrollarán en etapas locales, regionales y provinciales, con el objetivo de promover la integración y el fortalecimiento de la cultura escolar a través del deporte y las expresiones artísticas.

Entre las disciplinas que forman parte de la iniciativa se encuentran vóley, handball, atletismo, música, danza, artes visuales, teatro y cortometrajes, generando un abanico de oportunidades para que las juventudes expresen sus talentos en distintos ámbitos.

El programa apunta a favorecer el encuentro entre adolescentes, no solo desde la competencia deportiva o artística, sino también desde el juego, la identidad y la construcción colectiva. En este sentido, se busca consolidar vínculos entre establecimientos educativos de toda la provincia, resaltando la diversidad y la creatividad como elementos centrales de la cultura escolar.