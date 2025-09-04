Recordarán el día internacional de la mujer indígena en Filli Dei Sur

Este domingo 7 de septiembre se recordará el día internacional de la mujer indígena en una actividad promovida por integrantes de la comunidad mapuche urbana Xem Kimvn.

El lof Xem Kimvn está situado en Filli Dei Sur y allí desde las 14:00 se espera a todas las personas que quieran participar de un conversatorio y un momento de reflexión.

Se invita a que concurran con algo para compartir en el círculo del fogón.

El lugar del lof está señalizado y se accede por el barrio Parque Oeste hacia Filli Dei Sur.