Recomendaciones para vivir de la mejor manera el Rally Neuquino

Todos los amantes del deporte motor tienen que conocer cuales son las recomendaciones para poder ver el espectáculo de forma segura. En las redes del Rally Neuquino dejaron algunas de ellas.

Los caminos por donde circulan los autos, se cierran con una hora de antelación. La caravana de autos de seguridad (000, 00 y 0) circulan antes de que pase el primer auto. La barredora, pasa luego de que el último auto en largar pase por el camino.

Otras recomendaciones que te dejamos son las siguiente: No circular mientras por el tramo cuando la carrera está en marcha. Tener precaución cuando circulan los autos por los caminos. Elegir una ubicación segura. Realizar fuego en zonas habilitadas y apagarlo antes de abandonar el lugar.