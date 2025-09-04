Qué dice el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada con temperaturas bajo cero hacia la noche.

La temperatura máxima durante el día 10° Centígrados y la mínima de 4° bajo cero hacia la noche. En cuanto al viento, se presentará del sector este a 12 kilómetros con ráfagas de 14, durante el día.

Para la noche, rotará al sur y disminuirá a los 10 kilómetros. El cielo estará despejado.

Para el viernes, la temperatura mínima será de 12° y la mínima seguirá con marcas bajo cero: 3°.