Larraza licitará la obra de cloacas para barrio Norte de Huincul

La obra es reclamada por los vecinos desde más de 35 años, ya que el barrio no contaba con servicios básicos en sus inicios.

Lo anunció el intendente Claudio Larraza junto al gobernador Rolando Figueroa durante la recorrida de obras realizada en el predio de la planta de efluentes cloacales de Plaza Huincul y Cutral Co.

“La terminación de esta obra nos permitirá una gestión mucho más eficiente del agua de residuos, pero también una mayor cobertura del servicio en nuestras ciudades” consideró el intendente de Plaza Huincul al cierre del recorrido por el predio y las posteriores firmas de los convenios.

En ese sentido, Larraza adelantó que “se procederá próximamente al llamado a licitación para ejecutar la ampliación de la red cloacal para barrio Norte, una obra que lleva más de 35 años postergada”.

La nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales contará con una infraestructura instalada por los próximos 20 años, que permitirá una solución integral en la gestión del agua para las dos ciudades principales de la región Comarca.

En ese sentido, el intendente Larraza hizo hincapié en “la necesidad que tiene nuestra comunidad de expandir sus servicios básicos. Es uno de nuestros ejes de gestión, llevamos dos años trabajando en ello y continuaremos así en todos los barrios de la ciudad gracias a un Estado municipal y provincial que dicen presente ante las necesidades planteadas por la comunidad”.