La vivienda que era kiosco narco sería de Suyai Contreras, la mujer que amenazó a una fiscal

La policía informó sobre el allanamiento en la vivienda sobre la calle Formosa, clausura del lugar y posterior incendio, aparentemente intencional.

Se supo ahora, por fuentes confiables pero no oficiales, que pertenecería a la familia de Suyai Contreras. La mujer está con prisión preventiva por instigación al homicidio de Javier Charpentier (que fue ejecutado) y luego fue acusada del mismo delito pero en procura de asesinar a la fiscal Mayra Febrer.

El lugar podría ser derribado para evitar que se siga utilizando para la venta de droga, mientras sus propietarios están en prisión preventiva.

Según explicó la policía oficialmente, ayer se hicieron dos allanamientos en el barrio que serían de la pareja. Y encontraron droga, balanza, celulares y dinero, todos objetos que hacen pensar que nuevamente se vendía droga allí.

Por ello clausuraron la casa y durante la mañana de hoy fue incendiada, se investiga si intencionalmente.