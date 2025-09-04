La línea de créditos blandos para comerciantes y jóvenes profesionales fue aprobada en Cutral Co

La línea especial de créditos blandos a través del ente El Mangrullo fue aprobada esta noche en sesión extroardinaria y por mayoría de los presentes, con una abstención.

El proyecto de ordenanza que envió el intendente Ramón Rioseco al Deliberante fue tratado sobre tablas y muy discutido entre el bloque oficialista y el bloque unipersonal opositor.

Desde el oficialismo se defendieron los términos de la iniciativa y se hicieron algunas modificaciones en la redacción.

La norma fijó que para el caso de comerciantes, más allá de tener la licencia habilitante, deben ser asociados a la cámara que los nuclea cuya cuota mensuales de $ 5.000, se informó. También tienen que estar al día con la licencia y no ser deudores de créditos en el Enim.

El fondo común para comerciantes, pequeños emprendedores y jóvenes profesionales se aplica a fines de acompañar a la crisis económica imperante.

Entre los requisitos para profesionales es no superar los cinco años de vigencia del título habilitante. Se pedirá la residencia continua y ser contribuyentes por dos años como mínimo, que no sean deudores morosos y que la actividad económica se desarrolle dentro de la zona geográfica.

Las condiciones del crédito -que se suscribirá entre el Ente y el solicitante- son: hasta 60 cuotas mensuales y consecutivas de la amortización de capital; tasa de interés que se devengará estará reducida en un 50 % de la fijada por el banco Nación. El máximo a pedir será de 25 millones de pesos.

En cuanto a las garantías, según el monto serán: de hasta 5 millones con garantía personal; si no supera 10 millones con garantía solidaria: hasta 15 millones con garantías solidaria que tenga título de propiedad a su nombre o del solicitante, sin necesidad de prenda.

Para los de hasta 20 millones de pesos se exigirá hipoteca, prenda o garantía suficiente según el Ente. Para los de 25 millones se deberá garantizarse con hipoteca, prenda, garantía.

Excepcionalmente para esta línea, el ente estará exceptuado de solicitar la autorización al Concejo Deliberante. Si el ente deberá informar en forma detallada de todos los créditos cada 15 días.

Todos los presentes fundamentaron su voto que al recuento resultó: Jesús San Martín, Jesica Rioseco, María Elena Paladino, Hugo Deisner, Elida González y Fabián Godoy lo aprobaron.

El concejal Omar Pérez resolvió abstenerse y fundamentó su posición por la urgencia que se pidió para el tratamiento, que no estaban claras la implementación y que tampoco iban a poder controlar el otorgamiento.

Estuvieron ausentes Plinio Rubilar y Maximiliano Navarrete.