Invitan a curso gratuito de RCP en Cutral Co: inscripciones abiertas

El Centro de Autoayuda al Diabético, en conjunto con la Red de Leche Humana, organiza un curso presencial de RCP destinado a la comunidad. La actividad se realizará el próximo viernes 5 de septiembre, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, en las instalaciones del Centro de Autoayuda al Diabético de la ciudad.

El curso es gratuito, aunque los cupos son limitados, por lo que se recomienda a quienes deseen participar inscribirse previamente. Las inscripciones pueden realizarse llamando a los teléfonos (299) 631-8688 o (299) 406-6430.

La capacitación tiene como objetivo brindar a los asistentes las herramientas necesarias para actuar ante situaciones de emergencia y salvar vidas, reforzando la importancia de la reanimación cardiopulmonar en el ámbito comunitario.