Huincul: Vivienda incendiada hoy era un kiosco narco que fue clausurado y podrían derribarlo

La División Antinarcóticos de Cutral Co realizó un allanamiento ayer en la vivienda que esta mañana quedó destruida por el fuego.

Fue en la calle Formosa de Plaza Huincul y era un lugar que ya había sido allanado por venta de droga, sus dueños estaban con prisión preventiva pero el lugar se seguía utilizando para el narcomenudeo.

Por esa razón se realizó ayer un nuevo operativo en el que se secuestró “droga; dinero en efectivo, que se presume producto de la comercialización ilícita de sustancias; balanzas, contadora de billetes, municiones de diversos calibres y otros elementos de interés para la investigación“, se informó desde la policía.

Por esa razón, la fiscalía a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard decidió su clausura y disposición para un posible derrumbe, que sería el primero en Plaza Huincul y el cuarto en la provincia. El lugar se quemó completamente en la mañana de hoy, como se informó anteriormente.

Se allanó otra vivienda que también es propiedad de una pareja o al menos estarían relacionada a una pareja (hombre y mujer) que en la actualidad se encuentran cumpliendo prisión preventiva en relación de diversos hechos delictivos acaecidos en este último tiempo en la zona, entre ellos, hechos relacionados a la comercialización de estupefacientes, dice el informe oficial.

El lugar había sido allanado en abril y continuó funcionando como kiosco narco por lo que nuevamente fue allanado ayer. Además de Antinarcóticos Cutral Co trabajaron en el operativo efectivos de la División Antinarcóticos Zapala, y personal policial dependiente de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co; entre ellos; Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co y Grupo Especial GEOP.