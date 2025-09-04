Huincul: ATE y el municipio pasaron a un cuarto intermedio en el Ministerio de Trabajo

En la sede del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia, en Cutral Co, se llevó adelante el pasado 3 de septiembre una audiencia de conciliación entre la municipalidad de Plaza Huincul y la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El encuentro tuvo lugar en el marco del expediente N° 9933-001758/2025 y contó con la participación del coordinador general del municipio, Oscar Alberto Claris, junto al apoderado legal, Hernán Faure. Por la parte gremial estuvieron presentes el secretario general de ATE Plaza Huincul y Cutral Co, Néstor Rodríguez; la secretaria de Derechos Humanos, Liliana Mabel Roh, y la delegada Irma Beatriz Churrarín.

Durante la audiencia, la representación sindical planteó una serie de reclamos que abarcan distintos frentes. Entre ellos, la entrega de indumentaria de trabajo para personal de áreas como Cementerio, Equinoterapia, Archivo, SUM municipal, maestranza, Desarrollo Social y Administración de Hacienda. También exigieron la restitución de guardias a empleados de distintos sectores, cuyos nombres quedaron asentados en el acta.

Asimismo, ATE presentó informes sobre falencias edilicias en la Bloquera, Desarrollo Productivo, Juzgado de Faltas, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y Tránsito, y reclamó mejoras específicas en el espacio de Equinoterapia y en los reservorios de Altos del Sur. Otro de los puntos centrales fue la solicitud de un único interlocutor con autoridad suficiente para canalizar los reclamos, el pago en tiempo y forma del subsidio vacacional según lo establecido en el Estatuto Municipal, y la conformación del comité interdisciplinario de violencia laboral, previsto en la ordenanza 1868/2022.

Por su parte, el apoderado municipal tomó conocimiento de las demandas y manifestó que las pondrá en consideración de las autoridades correspondientes. Además, solicitó la fijación de una nueva audiencia conciliatoria, lo cual fue aceptado por la representación gremial, aunque advirtieron que, de no obtener respuestas positivas, quedarán en libertad de llevar adelante medidas de fuerza.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo fijó un nuevo encuentro para el martes 9 de septiembre a las 12 horas, con el objetivo de avanzar en las negociaciones entre las partes.