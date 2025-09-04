Cutral Co hizo entrega de certificados de cursos de oficios

Cutral Co, en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Neuquén, realizó la entrega de certificados a los vecinos y vecinas que finalizaron los cursos de oficios ofrecidos en el marco del convenio entre ambas instituciones.

El acto se desarrolló en el Hall Foyer del Centro Cultural José Héctor Rioseco, con la presencia del intendente Ramón Rioseco, el decano de la UTN Neuquén, ingeniero Pablo Liscovsky, y el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones.

Durante la jornada se entregaron certificados en diversas especialidades, entre las que se destacan: Semi Oficial y Auxiliar de Albañilería, Electricidad Domiciliaria – Nivel 1, Semi Oficial de Cañista Industrial, Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado, Instalación y Mantenimiento de Calderas, y Corte y Confección de Indumentaria de Trabajo.

El intendente Rioseco destacó la importancia de estas capacitaciones como herramientas de desarrollo laboral para los vecinos, y anunció la continuidad de los cursos durante el segundo semestre. Además, adelantó la firma de una nueva tecnicatura en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes junto a la UTN y la puesta en marcha de obras en el Instituto de Formación Docente (IFD) N° 14.

Estas iniciativas buscan fortalecer la formación profesional en la localidad, brindando oportunidades concretas para mejorar la inserción laboral y el desarrollo de habilidades técnicas en distintas áreas.