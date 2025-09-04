Comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 7 en Cortaderas

La pavimentación del tramo Cortaderas de la Ruta Provincial 7, una obra largamente esperada por más de 100 años, avanza con la supervisión del gobernador Rolando Figueroa y el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch. El proyecto permitirá reducir en 100 kilómetros la distancia asfaltada entre Chos Malal y Neuquén capital, mejorando la conectividad de la Región Alto Neuquén.

“Es una obra muy importante y la estamos haciendo entre todos los neuquinos. Es un sueño que tenemos desde hace muchos años, especialmente quienes vivimos en el norte”, afirmó Figueroa durante su visita al inicio de los trabajos.

Dutsch destacó que “ya comenzaron los movimientos de suelo y comenzó la obra”, y remarcó que la pavimentación representa “el futuro de la zona norte”. La construcción de los primeros 20 kilómetros fue adjudicada a la empresa neuquina Servipet, con un plazo de ejecución de 12 meses, mientras que en los próximos meses se licitarán otros 70 kilómetros.

El aporte de YPF forma parte de un acuerdo con el gobierno provincial, destinado a mejorar la conectividad de la zona y potenciar la eficiencia y productividad del desarrollo de Vaca Muerta. La obra permitirá acortar tiempos de viaje y facilitará el tránsito de habitantes y visitantes, saldando así una deuda histórica con los vecinos del norte de la provincia.

Con esta pavimentación, se fortalece la infraestructura vial de Neuquén y se impulsa el desarrollo económico y social del Alto Neuquén, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y la accesibilidad de la región.