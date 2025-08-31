Se realizó el Pre Tremn Tahuen en Centenario

Este sábado se realizó en la Casa de la Cultura de Centenario el Preselectivo de Artistas para el Tremn Tahuen 2025, que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en Cutral Co. La instancia contó con la participación de 16 artistas de diferentes categorías y estilos musicales.

Los seleccionados para presentarse en el escenario principal del festival fueron: Damián Villejas (solista instrumental), Juan Manuel Estevez y Rodrigo Rojas (solistas vocales), Los Primos Torres (dúo vocal) y Pu Auka (grupo musical). Por su parte, Federico Palomo se presentará en la globa del evento.

El acto contó con la presencia del Intendente de Centenario, Esteban Cimolai, y autoridades de ambas localidades. Horacio García, Subsecretario de Cultura de Centenario, destacó que la participación se duplicó respecto al año pasado y expresó su agradecimiento a la Municipalidad de Cutral Co.

Asimismo, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, valoraron el trabajo conjunto entre ambas ciudades para fortalecer la escena artística regional.

El Preselectivo es la puerta de acceso al escenario mayor de la 38° Fiesta Nacional del Tremn Tahuen, que se realizará en el Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co, y permite descubrir nuevos talentos del interior de la provincia.