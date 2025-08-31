Pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que el último domingo de agosto se presentará en Plaza Huincul y Cutral Co con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, la máxima prevista para el día es de 8 grados centígrados, mientras que la mínima se ubicaría en 7 grados hacia la noche, lo que anticipa un ambiente fresco y húmedo en ambas localidades.

Respecto al viento, se espera que durante el día sople a una intensidad de 10 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 kilómetros por hora. Hacia la noche, en cambio, la intensidad aumentará levemente, con registros de 13 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar hasta los 30 kilómetros por hora.

De esta manera, el domingo cerrará el mes de agosto con condiciones de nubosidad predominante, temperaturas bajas y un incremento en la fuerza del viento durante las últimas horas del día.