Plaza Huincul ofrece diversas opciones de baldosas y facilidades de pago

Plaza Huincul informó sobre las opciones de compra de baldosas disponibles y los distintos planes de pago, adaptados a las necesidades de vecinos, empleados, monotributistas y beneficiarios de decretos.

Los interesados pueden adquirir baldosas, particularmente mediante pago en efectivo o hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Naranja, Naranja Visa, Visa o Mastercard de banco. Para los empleados, se ofrece la posibilidad de realizar el pago mediante descuento por planilla, con un plan de hasta 12 cuotas con interés. Por su parte, los monotributistas pueden acceder a un descuento mensual por factura, también hasta 12 cuotas con interés, al igual que los beneficiarios de decreto.

En cuanto a la oferta de productos, dispone de baldosas de tipo semicircular, adoquín, baldo, simil laja y lisas, adaptándose a distintos estilos y necesidades de construcción y remodelación.