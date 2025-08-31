Plaza Huincul avanza en la ampliación de la red de gas en barrio Otaño

Plaza Huincul, en conjunto con la empresa Tecnogas, continúa con la ampliación de la red de gas natural en el barrio Otaño, con el objetivo de garantizar un suministro adecuado para todas las familias del sector sur.

La segunda etapa de la obra ya se encuentra en su fase final, habiéndose completado el tendido de 260 metros lineales de cañerías de 63 y 90 milímetros para abastecer a las Manzanas 159 A, B y C. Esta etapa complementa la ampliación inicial, que incluyó 2.165 metros lineales de cañerías para proveer gas a las Manzanas 160, 161, 162, 163 y 164.