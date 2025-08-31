Invitan a mujeres de Vaca Muerta a conocer emprendimientos en Añelo

El Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres organiza dos jornadas de visitas técnicas a emprendimientos y empresas de Añelo, destinadas a mujeres emprendedoras de la región Vaca Muerta. Las actividades se realizarán este martes 2 y miércoles 3 de septiembre.

El objetivo es fomentar el intercambio de experiencias entre emprendedoras con distintos niveles de desarrollo y de diferentes localidades, además de conocer casos exitosos de la región. “El Plan Provincial de Equidad de Género facilita la construcción de saberes e ideas de negocios que potencian las cadenas de valor regionales lideradas por mujeres”, afirmó Natalia Fenizi, secretaria de Género y Enlace Institucional.

La invitación está destinada a mujeres de San Patricio del Chañar, Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, Barrancas, Aguada San Roque, Los Chihuidos y Octavio Pico, así como a participantes de Senillosa que finalizarán la última etapa del proyecto “Cerrando brechas económicas”.

Durante la primera jornada, las emprendedoras visitarán dos hoteles de Añelo y recibirán herramientas para el desarrollo de servicios de hotelería y gastronomía. En la segunda jornada se desarrollarán charlas técnicas sobre herramientas financieras, líneas de crédito y estrategias de éxito emprendedor, a cargo de la Cámara de Comercio de Rincón de los Sauces, el IADeP y el equipo de Empleo, Juventud y Producción de Añelo. La actividad concluirá con una visita técnica al Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo (IETePA).

Las interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción