Investigan por contrabando de 50 balas a un exdiputado neuquino en Chile

Un control fronterizo rutinario en Pino Hachado derivó en la apertura de una causa judicial contra el exdiputado neuquino Edgardo Daniel Della Gáspera, luego de que funcionarios de Aduanas de Chile encontraran 50 municiones sin declarar en el vehículo que conducía.

El procedimiento ocurrió el viernes alrededor de las 9 de la mañana, cuando personal de aduanas inspeccionó una camioneta Toyota Hilux color gris, proveniente de Neuquén. El conductor era Della Gáspera, de 51 años, ex legislador provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y actualmente presidente de la Sociedad Rural del noroeste neuquino.

Según consta en el acta oficial, tanto el exdiputado como sus acompañantes declararon que no llevaban mercancías adicionales al equipaje personal. Sin embargo, durante la revisión del rodado, los inspectores hallaron en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor una caja con 50 cartuchos calibre .22 largo rifle, marca Orbea, sin percutar.

De acuerdo con el documento, el propio Della Gáspera reconoció el hallazgo y asumió la responsabilidad, manifestando ser consciente de la infracción. No obstante, fue denunciado por contrabando, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero chileno y a la Ley 17.798 de Armas y Explosivos.

La fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal dispuso que las municiones quedaran bajo custodia de Carabineros de Chile, quienes formalizaron la denuncia.

Della Gáspera tiene domicilio en la estancia La Marita, en la localidad neuquina de Loncopué. Fue diputado provincial entre 2012 y 2015, durante el segundo mandato de Jorge Sapag, y en 2016 ocupó la banca que había quedado vacante tras el fallecimiento de Luis Sapag.

De esta manera, un control aduanero de rutina terminó por comprometer al ex legislador neuquino en una investigación judicial por intento de ingreso no declarado de municiones a territorio chileno.