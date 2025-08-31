Fuerza Patria lanza su campaña en Cutral Co este domingo

Cutral Co será escenario del lanzamiento de la campaña electoral del frente Fuerza Patria, en el marco del proceso legislativo nacional. El acto se realizará este domingo a partir de las 17:00 horas, en el salón de eventos ubicado en calle Lago Villarino 478, en el barrio Parque Este.

El encuentro contará con la presencia de Silvia Sapag, quien encabeza la lista de candidatos a senadores acompañada por Sebastián Villegas. En tanto, los candidatos a diputados serán Beatriz Gentile y Fernando Pieroni.

El evento será transmitido en vivo, permitiendo que vecinos y seguidores del partido puedan seguir la actividad de manera remota.

Fuerza Patria apunta con este acto a presentar oficialmente a sus candidatos y dar inicio a su campaña en la región, de cara a las elecciones legislativas nacionales.