Cutral Co: Robaron una bicicleta en barrio Unión y alertan a los vecinos

Este domingo se conoció un hecho de inseguridad en el barrio Unión de Cutral Co, donde dos jóvenes ingresaron a una vivienda y sustrajeron una bicicleta.

La denuncia fue realizada por la familia damnificada, que difundió la situación en redes sociales para advertir a la comunidad y pedir colaboración. El rodado robado es una Kuwara rodado 29, de color negro con detalles en verde, similar a la imagen que compartieron los propietarios.

Según relataron, los autores del robo, fueron identificados por los propietarios, también habrían estado en posesión de otras herramientas de trabajo, presuntamente sustraídas en la misma jornada. La publicación identificó a los sospechosos, señalando que se movilizaban encapuchados al momento del hecho.