Pérfora y Petrolero jugarán dos clásicos antes del inicio de la competencia

Los dos equipos de Plaza Huincul jugarán el próximo martes 2 septiembre y el viernes 5. El primero se juega en el Malvinas y el segundo en el Gimnasio Municipal de Cutral Co.

De cara al inicio de la competencia del Pre Federal y el Ascenso, Pérfora y Petrolero se enfrentan en dos partidos. El primero se disputará el próximo martes 2 de septiembre a las 21 horas en el Malvinas Argentinas. El segundo, se jugará en el Gimnasio Municipal de Cutral Co el viernes 5 de septiembre a partir de las 21:30 horas.

Para el partido en el Malvinas Argentinas, la entrada tendrá un valor de $8.000 y sólo se acepta efectivo. Menores de 12 años no pagan entradas mientras que los dirigentes y las categorías formativas de ambos equipos deberán pagar.