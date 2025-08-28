YPF y el municipio de Plaza Huincul acordaron entrega de agua para riego

Se firmó el convenio que había anticipado el intendente Claudio Larraza y que le permitirá al municipio de Huincul aliviar el uso de agua potable porque no se destinará para riego.

El convenio tiene como objeto la entrega de agua cruda, no apta para el consumo humano, en el punto de entrega de YPF en Huincul. La cantidad será variable porque depende del consumo del Complejo Industrial de la petrolera en el barrio Uno.

Con esa agua, el municipio podrá regar los espacios verdes con camiones, para los que ahora utiliza agua potable.

Larraza consideró que el acuerdo es un avance importante para tener un sistema más eficiente de suministro de agua a los usuarios de la ciudad.

El agua proviene de un acueducto que YPF tiene sobre el río Neuquén, hacia el sur de Buena Esperanza. La instalación es de uso industrial y abastece al Complejo Industrial donde funciona la planta de metanol y la refinería.

El agua que se genera no está habilitada para el consumo de seres humanos sino para uso industrial o de riego, como lo hará el municipio. No hay una cantidad específica predeterminada sino que en el uso diario se irá definiendo. El convenio estará vigente hasta 2027.