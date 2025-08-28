Violento ladrón robó en dos estaciones YPF de Cutral Co, hirió a un empleado

El hombre, vestido con ropas negras y aparentemente en solitario, se presentó poco después de las 5 de la mañana en la estación de servicio de la avenida Olascoaga y Mendoza.

Allí golpeó a una mujer que trabaja de playera y le robó unos 10 mil pesos aproximadamente. También agredió a los otros empleados que estaban en la oficina.

Luego se fue a la otra estación YPF, a la vera de la ruta nacional 22 donde agredió sin discutir a un playero de 20 años. Le robó unos 30 mil pesos y realizó un disparo con un arma de fuego. Con una esquirla del proyectil, le generó una herida en el pie.

El hombre consiguió escapar de la policía, que no estaba lejos porque se realizan patrullajes constantes por las estaciones de servicio para evitar este tipo de hechos. Hay múltiples registros fílmicos de los hechos, tal como ocurrió hace pocos meses cuando una serie de robos a estaciones de servicio fueron esclarecidos por las cámaras.