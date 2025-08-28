Plaza Huincul paga ayudas sociales

Plaza Huincul informó que este viernes 29 de agosto se realizará el pago de las ayudas económicas correspondientes.

La actividad tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples municipal, ubicado en Avenida Castagnous 184, barrio Otaño, en el horario de 10:00 a 14:00 horas.

Desde el área se recordó a los beneficiarios la importancia de concurrir en el horario establecido para concretar el trámite y se indicó que el operativo se organiza con el objetivo de brindar mayor comodidad y accesibilidad a los vecinos.