Plaza Huincul: invita a una conferencia sobre el poder del arte

Este viernes 29 de agosto, a las 18:00 horas, la dirección de Cultura de Plaza Huincul será sede de la conferencia “Cultura que transforma: el poder del arte para reconstruir lo común”, a cargo del gestor cultural Carlos Andrés Raigoza.

La actividad, libre y gratuita, está dirigida a líderes culturales, artistas, gestores públicos y al público en general, con el objetivo de sensibilizar sobre el rol estratégico del arte y la cultura como herramientas de transformación social.

La cita será en la sede de la Dirección de Cultura, ubicada en Azucena Maizani y Juan Marín. Los interesados podrán solicitar más información escribiendo a [email protected] o comunicándose al 299 409 7023.