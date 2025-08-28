La madre de Luciana Muñoz pide nacionalizar la búsqueda

La agrupación Mujeres por la Libertad de Neuquén se sumó a la campaña “Nuevos caminos para buscarte Luciana Muñoz”, que se desarrolla entre el 27 y el 29 de agosto. Durante estos días, integrantes de la agrupación junto a Mirta, Lila y miembros de la asamblea por la aparición de Luciana se encuentran en Buenos Aires para visibilizar su búsqueda y exigir que su imagen sea visible en todo el país.

El miércoles, miembros de la agrupación participaron de una movilización junto a jubilados y jubiladas. Durante la actividad, la madre de Luciana se dirigió a los presentes para agradecer el acompañamiento y solicitar la solidaridad de la comunidad en la difusión de la búsqueda.

La iniciativa busca mantener activa la visibilidad del caso y generar un compromiso social amplio, impulsando que la búsqueda de Luciana Muñoz sea de alcance nacional.